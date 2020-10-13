صور حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تحتفل بخطبتها

حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، سارة صبري، عادت إلى الواجهة مرة أخرى بعد إعلانها عن خطبتها اليوم ونشرها صور وفيديوهات من احتفالها على انستقرام.

حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تعلن خطبتها

وأعلنت سارة صبري حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة خطبتها اليوم بطريقة مميزة، وشوقت متابعيها بنشر صورة ليديها على انستقرام بخاتم الخطوبة بعد صورة بدون خاتم الخطوبة، وأعلنت عن مفاجأة مرتقبة، قبل ان تنشر فيديو وهي ترقص وتحتفل بخطوبتها.

ونشرت سارة صبري صورة مع خطيبها على انستقرام بعد الإعلان عن خطبتها وعلقت:"الحمد لله حمداً كثيراً"، ولاقت صورتها تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيها والجمهور على مواقع التواصل، في ساعات قليلة من نشرها الصورة، وأعجب المتابعين بإطلالتها المميزة والبسيطة في حفل الخطوبة بالإضافة إلى طريقتها المبهجة في إعلان الخطوبة.

حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تخطف الأنظار

وتحظى سارة صبري، المقيمة في كندا، بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل، وتشتهر بمقاطعها المصورة الكوميدية بالإضافة إلى المحتوى الذي تقدمه على قناتها بيوتيوب في عدة مجالات، وكذلك بسبب علاقتها بجدها الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، والذي نشرت معه من قبل فيديو كوميدي لاقى انتشار واسع على مواقع التواصل.

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتجاوز أزماته في 2020

ويذكر أن العام الحالي شهد تواجد قوي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة على مواقع التواصل وعلى الساحة الفنية، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره الصيف الماضي بشكواه من الاكتئاب ومن قلة الأعمال المعروضة عليه وعدم تنوعها، واتهم الجيل الحالي من الفنانين بتجاهله وبعدم تقدير تاريخه وقدراته الفنية وهو ما أثار عاصفة من التضامن مع أبو زهرة.

وتعرض عبد الرحمن أبو زهرة لهجوم من بعض الفنانات بعد تصريحاته وواجه اتهامات بالتنمر وبإساءة معاملتهن في عدة أعمال فنية، قبل ان تنتهي الأزمة سريعاً بعد تدخل نقابة الممثلين، وبعد تضامن عدد كبير من النجوم مع عبد الرحمن أبو زهرة.