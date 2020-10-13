صورة تامر حسني يشوق الجمهور بالبوستر الرسمي لألبوم "خليك فولاذي"

تامر حسني بدأ العد التنازلي لطرح ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، ونشر البوستر الرسمي للألبوم على انستقرام وشوق الجمهور إلى موعده.

تامر حسني يطرح بوستر ألبومه "خليك فولاذي"

وشوق تامر حسني الجمهور لألبومه المنتظر "خليك فولاذي" ونشر البوستر الرسمي للألبوم دون الكشف عن موعد طرحه وعلق قائلاً:"ألبوم خليك فولاذي خلال أيام إن شاء الله"، ونشرت شركة "روتانا" البوستر أيضاً وشوقت الجمهور إليه وقالت عبر حسابها بتويتر للجمهور:"جاهزين؟"

تفاصيل ألبوم تامر حسني الجديد

وكشفت مصادر عن بدء تامر حسني طرح أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي" تدريجياً بداية من الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يبدأها بأغنية بعنوان "مبطلناش إحساس" والتي كشف عن مقطع منها في الفترة الأخيرة، وعلق تامر حسني أيضاً مؤخراً عن سبب تأخر طرح ألبومه الجديد وقال في رسالة للجمهور:" الألبوم قرب ينزل يا جماعة إن شاء الله، وبسمعكم مقاطع بطريقة جديدة غير تقليدية لأني بدأت في مرحلة طرح الألبوم لما بتواجد في مكان أو مناسبة.. محدش يفتكر إني مش بسمعهالكم، لو مش عايز المقاطع توصل ليكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير".

وتابع تامر حسني في حديثه عن الألبوم الجديد:"أنا عارف إن التصوير بيوصلكوا، أنا كمان بنزل مقاطع من الأغاني عندي ليكم، ياريت يكون في حفلات كبيرة بتحصل كنا أكيد اتقابلنا وسمعتكم منها حاجات، وعموما الألبوم إن شاء الله خلال أيام، وإن شاء الله الأوضاع تتصلح والدولة تسمح بحفلات، ونتقابل وأغنيلكوا كل الألبوم وكل يوم إن شاء الله هيكون في جديد".

تامر حسني يعود إلى روتانا في ألبومه الجديد

ويعود تامر حسني إلى التعاون مع شركة "روتانا" في ألبوم "خليك فولاذي" بعد انفصاله عن الشركة في ألبومه الأخير "عيش بشوقك" وكانت آخر ألبوماته مع الشركة في "عمري ابتدى"، وطرح مؤخراً فيديو كليب أغنية "اختراع" مع محمود العسيلي، وهي أول أغنية من الألبوم الجديد، والذي يضم ما يقارب من 12 أغنية جديدة منها أغاني بعنوان:"نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "مبطلناش إحساس"، "قد الفراق"، "قولني كلام"، "فجأة افترقنا"، "هقولها تاني"، و "انت لوحدك" وغيرها من الأغاني.