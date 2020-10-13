فيلم لما بنتولد يحصد جائزتين في مهرجان مالمو للسينما العربية

اختتمت قبل ساعات الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية فى جنوب السويد، وشهد حفل الختام كلمة لمؤسس ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي شكر فيها جميع المشاركين، وأبدى سعادته بالنجاح الواضح الذي حققته الدورة رغم تحديات جائحة فيروس كورونا التي أثرت على كل القرارات التنظيمية.

كما كشف عن أن المهرجان سيشهد تغييرات بداية من الدورة الحادية عشر، والتي تقرر أن يغير المهرجان موعده انطلاقًا منها، لتقام الدورة خلال الفترة بين 2 و7 أبريل 2021. كما أنه بداية من الدورة القادمة سيتم تغيير اسم البرنامج المخصص للصناع (سوق ومنتدى مهرجان مالمو) ليصير "أيام مالمو لصناعة السينما".

وحصدت جائزة أحسن سيناريو المؤلفة الراحلة نادين شمس عن فيلم "لما بنتولد" إخراج تامر عزت – مصر، كما حصد عن نفس الفيلم الفنان محمد حاتم جائزة أحسن ممثل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، حيث يحتوي على 9 أغاني تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لـ 3 شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.

"لما بنتولد"، بطولة كل من أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف حنان سليمان، وسامح الصريطي.