منة فضالي: أمر بأسوأ مرحلة في حياتي بس ربنا كبير

نشرت الفنانة منة فضالي صورة تجمعها مع والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت على الصورة قائلة: "أنا طول عمري مفيش حد وقف جنبي ولا استحملني ولا شالني في ازماتي ولا حبني غير امي كلهم وقت مؤقت وبس وحفضل اقول كده لحد ما اموت معنديش اغلي منها في الدنيا ربنا يشفيكي ويخف من عليك ويطولي بعمرك انا من غيرك والله ولا حاجه ويجعل يومي قبل يومك ♥️".
وتابعت: "شكرا للناس اللي سالت واسفه اني مبردش علي حد الضربات ورا من كل حته ربنا اللي يعلم ب الواحد للاسف بمر باسو مرحله في حياتي بس ربنا كبير و مش معني اني بضحك او بنزل صور اكون مبسوطه بلعكس احيانا الواحد بيعمل كل حاجه عكس علشان محدش يشمت في الاخر اقول الحمد لله ♥️".
يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".
العمل بطولة الفنانين عزت العلايلي وصلاح عبد الله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، وريم البارودى، وميريهان حسين، ومحمد نجاتى، ونضال الشافعى، وسيمون.
وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.
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