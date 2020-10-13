إطلالة صباحية ناعمة من أسماء أبو اليزيد على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء أبو اليزيد بإطلالة ناعمة بمكياج خفيف، واعتمدت شعرها مرفوعًا.

وكتبت أسماء معلقة على صورتها: "صباح الخير".

يذكر أنه عرض مؤخرا لـ أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎ لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.