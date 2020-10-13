قالت الفنانة هايدي موسي أنها سعيدة بخوضها تجرية مسلسل " طلقتك نفسي " المقرر عرضه الفترة القادمة.
تابعت هايدي في تصريح لـ "دوت الخليج": "مسلسل "طلقتك نفسي" من واقع مجتمع وقصص حقيقية وليس من خيال المؤلف".
وأضافت: لم أقلق من مناقشة هذا الموضوع خاصة أن حالات الطلاق انتشرت مؤخرا بشكل كبير .
وسيتم عرض مسلسل "طلقتك نفسي" بداية من يوم الأثنين ١٩ اكتوبر في السابعة مساء، وذلك على قناة "النهار دراما".
مسلسل "طلقتك نفسي" يستعرض أغرب أسباب انتشار الطلاق ويشارك في بطولته كل من هاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى.
كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبروعايدة رياض وآخرون، ومن أخرج محمد النقلي، وإنتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هايدي موسى: مسلسل طلقتك نفسي من واقع المجتمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.