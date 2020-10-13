هايدي موسى: مسلسل طلقتك نفسي من واقع المجتمع

قالت الفنانة هايدي موسي أنها سعيدة بخوضها تجرية مسلسل " طلقتك نفسي " المقرر عرضه الفترة القادمة.

تابعت هايدي في تصريح لـ "دوت الخليج": "مسلسل "طلقتك نفسي" من واقع مجتمع وقصص حقيقية وليس من خيال المؤلف".



وأضافت: لم أقلق من مناقشة هذا الموضوع خاصة أن حالات الطلاق انتشرت مؤخرا بشكل كبير .



وسيتم عرض مسلسل "طلقتك نفسي" بداية من يوم الأثنين ١٩ اكتوبر في السابعة مساء، وذلك على قناة "النهار دراما".

مسلسل "طلقتك نفسي" يستعرض أغرب أسباب انتشار الطلاق ويشارك في بطولته كل من هاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى.

كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبروعايدة رياض وآخرون، ومن أخرج محمد النقلي، وإنتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.