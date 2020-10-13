أرنولد شوارزنيجر يتجول بسيارته العسكرية فى سانتا مونيكا

يبدو أن نجم الأكشن الشهير أرنولد شوارزنيجر كان لديه بعض المهمات التى كان عليه تلبيتها بسيارته الجيب العسكرية الضخمة "Humvee army jeep" خلال فترة بعد ظهر أمس الاثنين.

وشوهد الممثل البالغ من العمر 73 عاما وحاكم كاليفورنيا السابق فى سانتا مونيكا وهو يقود سيارته ذات لون أخضر وهي بدون باب على جانب السائق، وقد أشار موقع " ديلى ميل " أن شوارزنيجر هو أول مدنى يشترى سيارة همفى .

ظهر النجم الشهير بعدد من الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث كان مرتديا قميص باللون الأحمر وشورت "مموه" أثناء خروجه من منزله، وكان يرتدي أرنولد نظارة شمس باللون الأسود وساعة ذهبية فاخرة، كما كان يدخن سيجارته خلال قيادة السيارة.

وأشار الموقع إلى أنه تم تصنيع سيارات همفي في الأصل حصريا للجيش الأمريكي ، وقد اكتشف شوارزنيجر لها لأول مرة في عام 1990 ، بينما كان يصور Kindergarten Cop في بورتلاند ، و اتصل بالشركة المصنعة وأقنعهم بإنتاج نسخة معدلة ، وهو ما فعلوه في عام 1992 وتمك بيعها إلى نجم Terminator.