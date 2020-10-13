صباح المغامرات.. نسرين طافش تشارك جمهورها تجربتها من داخل الأهرامات

نشرت الفنانة نسرين طافش صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش فى الصور وهي تزور الأهرامات في مصر.



وعلقت نسرين طافش على الصور قائلة: "رحلة إلى داخل الهرم الأكبر.. صباح المغامرات والطاقة الحلوة ".

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وتشارك نسرين طافش الآن في مسلسل «الوجه الاَخر»الذي يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

ويجسد ماجد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.