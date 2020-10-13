دارين حداد تبرز جمال ملامحها في صورة جديدة

وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي:
- قمر يا دارين
- شكلك يجنن
-بنحبك كتييير
- يالهوي علي القمر
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وتستعد دارين حداد لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.
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