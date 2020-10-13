علي ربيع يشكر أصدقاءه بعد عرض صباحية مباركة

حرص عدد كبير من الفنانين علي حضور العرض المسرحي " صباحية مباركة " وهي من بطولة علي ربيع و أوس أوس .



حيث شر علي ربيع عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " صورة تجمعة بالفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والفنان بيومي فؤاد والفنانة بدرية طلبة. علق علي الصورة : "نورتوا المسرح والله، مسرحية صباحية مباركة كل خميس وجمعة وسبت على المسرح".

مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

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