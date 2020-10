شاهد بيلي ايليش باطلالة بسيطة فى لوس أنجلوس قبل أيام من إقامة...

حافظت النجمة العالمية بيلى إيليش على style خاص بها، وهو الظهور بالملابس الفضفاضة الـ"oversized" والمريحة والإكسسوارات والأظافر الـover، إلا أن إيليش البالغة من العمر 18 عاما فاجأت الجميع بظهورها بإطلالة غير معهودة.

والتقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لبيلى إيليش خلال تجولها فى أحد شوارع لوس أنجلوس فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اعتمدت إطلالة النجمة الشهيرة على البساطة، حيث انتقت ملابسها المكونة من "بلوزة" ضيقة و"شورت" فضفاض باللون البيج، واختارت أن ترتدى "شبشب" باللون البنى وصل سعره الى 329 جنيها إسترلينيا حمل توقيع Yeezy.

واستكمالا للـlook البسيط الذى خطفت به إيليش الأنظار نحوها، اعتمدت على لم شعرها كاملا لأعلى رأسها.

يذكر أن بيلى إيليش تستعد لإحياء حفل غنائى " livestream " و ذلك يوم 24 أكتوبر الجارى ، و هو يحسب ضمن جولتها " Where Do We Go " ، كما أعلنت أن سعر التذكرة الإلكترونية الخاصة بالحفل هو 30 دولارا.

وقد اضطرت بيلى إيليش فى شهر مايو الماضى إلى إلغاء مواعيد جولتها الغنائية "Where Do We Go? " لعام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا " COVID-19 " التى هددت العالم .