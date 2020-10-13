سعيد جدا.. محمد حاتم عن فوزه بجائزة أفضل ممثل بـ "لما بنتولد" في مهرجان مالمو

عبر الفنان محمد حاتم ، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة، وذلك على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية بنشره صورة الجائزة وصورة له من الفيلم.

وعلق الفنان محمد حاتم : " سعيد بحصولي على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة عن فيلم "لما بنتولد" وحصول المؤلفة نادين شمس على جائزة أفضل سيناريو”. يذكر أن هذه الجائزة الثانية لمحمد حاتم عن فيلم " لما بنتولد" حيث حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان وعضوية مدير التصوير سمير فرج والسناريست د. أشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة آمال عثمان ويقوم محمد حاتم في فيلم "لما بنتولد" بدور "أسامة" وهو شاب مسلم يقع في حب فتاة مسيحية. والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس. وقد شارك الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويذكر أن أحدث اعمال الفنان محمد حاتم مسلسل بخط الأيد وفي كل أسبوع يوم جمعة وممالك النار.

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