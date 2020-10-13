خناقات النجوم مع المتابعين| أحمد زاهر ينفعل بسبب ابنته.. ولقاء الخميسي تحرر محضرا

حالة من الجدل أثارها بعض الفنانين مع المعجبين عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي ويرصد "دوت الخليج" في التقرير التالي، أبرز المشكلات التي واجهت النجوم خلال الفترة الأخيرة.
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فيديو للفنان احمد زاهر مع ابنته ليلى وهو ينفعل على المعجبين بسبب اصرارهم على التصوير معها بشكل غير لائق.
وتسببت تصرفات المعجبين ضد ليلى فى انفعال والدها احمد زاهر الذى ابدى غضبه واستنكر ما حدث معها اثناء تواجدهما فى حفل تكريمهما بمهرجان همسة.
وكشفت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن قيامها بتحرير محضر ضد أحد مشجعي نادي الزمالك، بسبب تزايده في الهجوم عليها، ووصوله إلى حد السب، وذلك على خلفية قيامها بدعم زوجها اللاعب محمد عبد المنصف -حارس فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق- بعد تعادل دجلة مع الأبيض.
ونشرت لقاء الخميسي، عبر صفحتها على فيسبوك صورة من صفحة الشخص الذي حررت ضده محضرا، وعلقت قائلة: "تم عمل محضر وعمل اللازم والوصول لمحل سكنه وان شاء الله هايبقى عبره لمن يعتبر هو وامثاله من المتنمرين المرضى النفسيين وكل من تسول له نفسه الحكم على الآخرين وابداء الاراء المريضه والسب والقذف".
يأتي ذلك بعدما دخلت لقاء الخميسي، في شجار عنيف مع جمهور الزمالك، بسبب صورة نشرتها لزوجها محمد عبد المنصف "أوسة" -حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق- لتشيد به بعد تعادل فريقه أمام الأبيض، إذ علقت على صورته قائلة: "عاش حبيبي".
وتفاجأت لقاء الخميسي، بهجوم مشجعي الزمالك عليها بالتعليق على الصورة.
وكتبت لقاء الخميسي "زوجة محمد عبد المنصف"، تعليقا آخر وجهته للمهاجمين لها، قائلة: "احنا هنا بنحتفل بـ اوسة اللي هو حبيبي وزوجي وأبي وصديقي وحياتي كلها لتألقه في الدوري ومش علشان لعب امام نادي الزمالك العريق وانما علشان لعب ماتش هايل وتألق أيًا ما كان الفريق المنافس ، اللي عايز يحتفل معانا اهلا بيه واللي ناوي يدخل يضايقنا فيستحسن يفكر قبل ما يعلق اي تعليق غير لائق بينا كعيلة ! شكرا".
جاء ذلك بعدما تعادل فريق الزمالك مع نظيره وادى دجلة سلبيا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 65 فيما وصل رصيد دجلة إلى 35.
فهمى أعاد نفس السلوك بعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، حينما رد على أحد منتقدى فستان هنا الزاهد بالمهرجان قائلا له: "متعرفش تمشى جنبه مش تشتريه"، ومن بين تعليقاته أيضا على جمهوره "أشكال ضالة"، وتفاديا لخسارة جمهورها بسبب تعليقاته، قالت هنا فى أحد حواراتها التليفزيونية إنها كانت قد هددت أحمد فهمى ايام الخطوبة بالبلوك، موضحة أن السبب وراء هذا يعود إلى تعليقاته وردوده العصبية أحيانا على معجبيها.
وكانت ريهام سعيد كتبت في تعليقها بعد نشر صورة لتامر حسني مع جمهوره: "يا محمود اتعلم من الأساتذة، أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة، تامر حسني الأستاذ".
وهو ما دفع متابعة لأن تهاجمها قائلة: "هو انتي خلاص فوقتي من تعبك ورجعتي بقى تتكلمي على خلق الله؟ ما تخليكي في حالك يا ريهام وارحمي نفسك".
وردت ريهام سعيد بعنف قائلة: "على فكرة حتى لو بموت هاخد حق الناس عشان الراجل ده اتهزأ أدام حفلة بحالها لازم حقه يرجع له.. وبعدين ما ترحميني أنا من رزالتك وقلة أدبك وماتعمليش فولو ليه".
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