بعد 48 ساعة من طرحه.. أوبريت "مصر حكاية" يقترب من نصف مليون مشاهدة

تقول كلمات الأوبريت: "تعظيم سلام لجيش عظيم رمز الرجولة .. تعظيم سلام لكل حد ضحى لينا .. مصر اللي كتبت في التاريخ أعظم بطولة.. يشهد علينا كل دم في أرض سينا". "مصر حكاية مصر حكاية 6 أكتوبر اغلى بداية .. جيشها في وقت الصعب حماية .. ودة مش بس كلام في اغاني .. حرب وسلم بنحمي ونبني الجيش ابنك وابنه وابني .. بوجود ابطالنا الرجالة مين يستجري يهوب تاني 6 أكتوبر درس كبير ورا العالم نطلع مين .. مابنخلصش اصل احنا كتير فاكرين دايما مش ناسيين .. وتحية لكل الشهداء بسببهم كلنا عايشين.. صابرة يا امي وكلنا جمبك دة احنا ولادك بالملايين". أوبريت "مصر حكاية" كلمات أحمد حسن، والحان مدين، وتوزيع احمد عبد السلام، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق، وهو من غناء كل من مدحت صالح، وائل جسار، محمد فؤاد، هشام عباس، حسن شاكوش، عمر كمال، دياب، أمينة، مي سليم، وياسمين علي.

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