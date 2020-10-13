شيماء سيف تهاجم المنتقدين: لو كان مكانك كان عمل فيها نجم

نشرت الفنانة شيماء سيف منشورا جديدا لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

وكتبت شيماء سيف قائلة : ابعد فورا عن الناس الى طول الوقت عايزينك تثبت حاجة وتبذل مجهود مضاعف عشان تثبت حسن نواياك لمجرد انهم لو فى نفس موقفك كانو اتصرفو بدماغهم فيبدؤو يحاسبوك على تفكيرهم هما وطباعهم"

و تابعت قائلة :" يعنى الى شايف انك لازم تتغر يتهمك انك مغرور والى لو كان مكانك كان عمل فيها نجم ومحدش عارف يوصله يقولك ده بيتنجم والى لو كان فموقفك مكنش راح يقولك لا ماانت مش هتيجى والى شايف الناس درجات يقولك اصل انت فين وهما فين الخلااااااااصة اوعى تحط نفسك تحت ضغط ولو علشان مين وطززززز فى اى حد."

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علي الجانب الاخر علقت الفنانة شيماء سيف، على الصورة تجمعها بزوجها، وهو يمثل دور والدها. وأضافت شيماء سيف، خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن زوجها يحبها جدا ودائما يفعل أشياء تضحكها. وتابعت شيماء سيف، أنها تتعامل بطبيعتها سواء أمام الكاميرا أو خلفها، فهي طبيعية فى كل حالاتها.

و الجدير بالذكر نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على الشائعة عبر الاستوري الخاص بها على انستجرام

إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيح.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».

وكانت احتفلت، الفنانة شيماء سيف، بعيد ميلادها الـ32، إذ ولدت في عام 1988، وإسمها الحقيقي شيماء فتحي محمد، وبدأت مشوارها الفني عام 2013.