تريند الفن.. الجمهور ينتقد يسرا وهالة صدقي تدافع عنها.. وصور خطوبة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

ردت الفنانة هالة صدقي على النقد الذي لاقته بعد نشر صورة تجمعها بأصدقائها من الفنانين من بينهم النجمة يسرا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهرت يسرا في الصورة وهي غاضبة لتأتي التعليقات علي الصورة: "يسرا كأنها مجبورة على الصورة".

لترد هالة صدقي مؤكدة أن الصورة التقطت على غفلة قائلة: "لا خالص بس الصورة أقل من لحظة فممكن التعبير يختلف".

نشرت سارة صبرى حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة صورا من خطبتها والتي أقيمت منذ قليل فى جو عائلى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت سارة صبري على الصورة قائلة: "‏الحمد لله حمدًا كثيرًا".

وكانت أثارت سارة صبري حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجدل بعد ظهورها الأخير عبر حسابها الشخصي على انستجرام، خلال قضاء إجازتها الصيفية فى جامايكا، بالبحر الكاريبي.

عرب احمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز مؤلفا فيلم "الخطة العايمة" عن سعادتهما بما حققه العمل من نجاح حتى الان بعد عرضه فى السينما منذ ايام قليلة.

وقال أحمد عبد الوهاب فى تصريح لـ "دوت الخليج" : فكرة الفيلم بدأنا فى التفكير بها وكتابتها منذ 4 سنوات، وهى فكرة مختلفة وجديدة استوحيناها من بعض المشاهدات المختلفة والتى تم تخزينها فى الذاكرة حتى خرجت الى النور وقررنا أن نقدم الفكرة بطريقة كوميدية فى عمل سينمائى.

ويكمل كريم سامى كيمز قائلا : هذا العمل كان يعتمد على فكرة كيف لفاقدى البصر أن يتعاملوا مع الحياة بطريقة طبيعية، ويمكن أن يقومون ببعض المواقف الصعبة التى قد يصعب على الإنسان الطبيعى فعلها، ومن هنا قررنا تقديمها من خلال شابين يفقدان بصرهما ويعتمد عليهما أحد الأشخاص لسرقة البنك واتصور أنها خطوة أولى فى عالم السينما ودافعا قويا لتقديم أعمال أخرى ومتنوعة سواء كوميدية او تراجيديا.