سيلينا جوميز تعترف بدخولها فى حالة اكتئاب بداية أزمة كورونا

اعترفت النجمة العالمية سيلينا جوميز، بدخولها في حالة اكتئاب في بداية الحجر الصحي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا، حيث إنها واجهت صعوبة في التعامل مع الحجر الصحي والعزلة التي فرضها على الجميع خلال الأشهر الستة الماضية ، قائلة إنها مرت بـ "اكتئاب بسيط" في البداية، وذلك خلال بث مباشر أجرته مع الدكتور فيفيك مورثي ، الجراح العام في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، لمناقشة الوحدة المزمنة في اليوم العالمي للصحة العقلية.

بدأ جوميز بعد سؤال الدكتور مورثي عما إذا كانت التجربة مختلفة بالنسبة للأشخاص المنفتحين عن الانطوائيين ، "أود أن أقول إنني منفتحة للغاية ، لذا فهمت أن الأمر أصعب قليلاً"، وفقا لمجلة elle.

وتابعت :"في البداية لم أستطع التعامل مع الحجر الصحي جيدًا. لقد دخلت نوعا ما في حالة اكتئاب. ثم بدأت بالذهاب إلى مكان كنت أكتب فيه وأمارس نشاطي. وبعد ذلك أعتقد أنه أجبرني على قضاء ذلك الوقت، ومرة ​​أخرى تمكنت من قضاء الوقت مع هؤلاء الأشخاص المتميزين أكثر بكثير مما أملك في أي وقت مضى. وقضيت الكثير من الوقت مع عائلتي ، وأشعر كأنني أصبحت طبيعيًا في هذا الوضع".

وتابعت " وظيفتي هي السفر كثيرًا والتواصل مع الناس وإسعاد الجمهور ، وهذا يجعلني سعيدة ، لذلك كان الأمر بمثابة صراع"، موضحة:"أعتقد أنني نشرت حتى على أنستجرام الخاص بي حيث كنت أبكي ، وأشرح لجميع الأشخاص الذين كانوا يتابعونني مدى اشتياقي إليهم. أنه كان صعبًا".

وأضافت :"لقد عملت على أشياء شخصية مثل خط التجميل الذي أهدف منه الوصول إلى 100 مليون دولار في 10 سنوات للتبرع بهم للصحة العقلية إضافة إلى عدة أشياء أخري، كل جعلتني مشغولة، ومؤخراً تمكنت من الدخول إلى الاستوديو لذا أود أن أقول الآن ، سأخرج بالكامل مرة أخرى. أعتقد فقط أنني تعاملت مع الأمر بالطريقة التي أحتاجها للتعامل معها ، وتجاوزت ذلك مع الأشخاص المناسبين والقيام بالأشياء الصحيحة واتخاذ الخطوات الصحيحة حتى لا أصاب بالجنون ".