رانيا منصور تصدم متابعيها بشكلها في مسلسل أسود فاتح

نشرت الفنانة رانيا منصور، مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح "عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رانيا منصور علي الصور كالتالي: "آية.. من مسلسل #اسود_فاتح".

وحازت صورها صدمة من متابعيها عبر "إنستجرام" وجاءت بعض التعليقات كالآتي:

- أكيد دي باروكة صح

- الدور صعب اوي بس برافو عليكي

- ربنا يشفي كل مريض سرطان

وتشارك رانيا منصور في مسلسل "إسود فاتح" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وعمر السعيد، ورانيا منصور، وفراس سعيد، وشريف سلامة، وصبري فواز، وتأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.