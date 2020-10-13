نشرت الفنانة رانيا منصور، مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح "عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت رانيا منصور علي الصور كالتالي: "آية.. من مسلسل #اسود_فاتح".
وحازت صورها صدمة من متابعيها عبر "إنستجرام" وجاءت بعض التعليقات كالآتي:
- أكيد دي باروكة صح
- الدور صعب اوي بس برافو عليكي
- ربنا يشفي كل مريض سرطان
وتشارك رانيا منصور في مسلسل "إسود فاتح" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وعمر السعيد، ورانيا منصور، وفراس سعيد، وشريف سلامة، وصبري فواز، وتأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.
يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.
الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رانيا منصور تصدم متابعيها بشكلها في مسلسل أسود فاتح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.