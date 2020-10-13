بالأحضان .. أحمد صلاح حسني وزوجته بإطلالة كاجوال على إنستجرام

نشرت زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى، إسراء جلال صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت إسراء في أحضان زوجها الفنان أحمد صلاح حسني، واعتمد الزوجان إستايل الكاچوال البسيط.
وشارك أحمد صلاح حسنى، فى مسلسل الفتوة الذى عرض على قناة الحياة، ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان".
وضمّ مسلسل الفتوة، عددا كبيرا من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من: نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ.
وكان قد قال الفنان أحمد صلاح حسني، أنه يبكي كثيرًا ولا يحبس مشاعره إلا أحاسيس الغضب فقط التي يسيطر عليها.
وأضاف حسني خلال حواره إلى برنامج "راجل و2 ستات" الذي تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن وهيدي كرم على قناة ON، اليوم الأحد، أن الغضب يجعله يخطئ وهو لا يريد ذلك، أما من يكتم مشاعره فهو يمرض، ولهذا "لا يخجل من مشاعره" ولا يفرق معه أي شيء كما أنه لا يعول على الآخرين في التوقعات.
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