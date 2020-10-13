بعد إلغاء حفله في مصر.. حكاية سعد لمجرد مع التحرش والاغتصاب

اضطر مسرح "كايرو شو" إلى إلغاء حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر وذلك بسبب الهجوم الشديد عليه على مدار الساعات الماضية لاتهامه في قضايا تحرش واغتصاب.

وقام موقع "تكتس مارشيه" بإلغاء أيقونة حجز حفل سعد، كما قامت صفحة كايرو شو على موقع فيس بوك منذ ساعات بحذف المنشورات الدعائية للحفل بعد الضغوط التي تعرضت لها من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الرافضين لإقامة الحفل.

وكان سعد لمجرد اتهم في السادس والعشرون من أكتوبر عام 2016 بالاعتداء على فتاة فرنسية حيث أوقف الفنان سعد لمجرد بالعاصمة الفرنسية باريس من طرف الشرطة الفرنسية بتهمة الاعتداء بالضرب ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بريول في فندق ماريوت باريس شانزليزيه الذي كان يقيم فيه.

وأصدر القضاء الفرنسى السجن المؤقت للنجم المغربى لمدة تقارب 6 أشهر على ذمة التحقيقات بالسجن الإحتياطي.

وخلال القضية تقدمت شابة فرنسية أخرى من أصول مغربية، في فبراير 2016 بدعوى اغتصاب ضد لمجرد، حيث صرحت أن الواقعة تمت في ربيع 2015 في مسقط رأسها المغرب، أثناء قضائها العطلة رفقة عائلتها في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، لكنها لم تتقدم بشكوى ضده خوفًا من العار، لكن "لمجرد" نفى كل إدعاءاتها مسبقا، وفي ديسمبر من نفس العام سحبت الشابة شكواها بضغوط من عائلتها.

وفي 13 أبريل 2017 تمتع سعد لمجرد بالسراح المؤقت شرط وضع سوار إلكتروني وعدم مغادرة الأراضي الفرنسية، قبل البث في قضيته، واحترام شروط السراح المؤقت، والتي تقضي حسب القانون الفرنسي بالعودة للمنزل في الساعة 6 مساء.

وفي 7 مارس 2018 عاد لمجرد إلى المغرب لمدة خمسة أيام بغية الترويج لأغنيته غزالي بعد أن سمحت له السلطات الفرنسية بذلك مؤقتا.

اتهم سعد لمجرد أكثر من مرة بالتحرش والاغتصاب، فكان أولها في الولايات المتحدة في فبراير 2010 حين اتهمته شابة أمريكية بالاعتداء الجنسي في بروكلين العليا بعد ست سنوات من الحادثة، ليسجن في مارس من نفس العام ويفرج عنه بكفالة.

كان من المرجح أن يواجه الفنان المغربي وقتها حكما بالسجن لمدة 25 عاما و100 ألف دولار غرامة إن ثبتت جريمته، وهو ما نفاه سعد لمجرد جملة وتفصيلًا في 27 مايو بالرباط خلال حوار صحفي في مهرجان موازين.