“هواة الخشبة” تشارك في مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي

مسقط ـ الوطن:

تأكيد لحضورها في المهرجانات الدوليّة، شاركت فرقة “مسرح هواة الخشبة” في مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي الذي أقيم تحت شعار ” تحية الى بيروت” في الفترة الممتدة من 10 ولغاية 12 أكتوبر الجاري، واحتضنها “المسرح الوطني اللبناني” في مدينة صور، بمشاركة حكّائين من لبنان للعروض المباشرة، وعرب للعروض عبر الإنترنت في بث مباشر.

وقدمت الفرقة حكاية عربية اجتماعية بعنوان “في بلاط الملك ” تتحدث عن تاجر كريم تصادفه الكثير من العقبات، والأحداث التي تعرف عليها المشاهد لهذا العرض والذي قدّمته الحكواتيّة الكاتبة وفاء الحنشية وجسّده أعضاء الفرقة في المهرجان الذي يهدف إلى المحافظة على التراث والهوية، والفنّ الحكواتي عبر إقامة تظاهرة فنية لتبادل تجارب، وممارسات تراثية مختلفة بين بلدان متعدّدة، وتسليط الضوء على أهمية اللغة العربية الفصحى والحفاظ عليها وإعادة تأهيل فنّ الحكاية الشعبية، وأقيم بالتوازي مع عروض المهرجان فعاليات “مؤتمر لبنان المسرحي” حول أهمية الموروث الشفهي” بمشاركة حسن الجريتلي وعارفة عبد الرسول من مصر وجهاد درويش ونادين توما من لبنان ، بالإضافة إلى إقامة حلقات عمل للأطفال عبر الإنترنت حول تأليف حكايات من إنتاجهم الخاص وتدريبهم الأداء والقراءة وسرد القصص التقليدية .

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