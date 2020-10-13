أكد الفنان محمود الليثي عن إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام وأن حالته الصحية مستقرة الآن وطلب من جمهوره الدعاء لزوجته ووالدته.
وكتب محمود الليثي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "عندي كورونا بقالي اكتر من عشر ايام و حالتي مستقره الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجتي لان حالتهم غير مستقره و محتاجين دعاء و اسف لو حد اتصل و مردتش".
كانت احدث أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.
على جانب آخر، ينتظر محمود الليثي عرض فيلم "حظر تجول" الذي يشارك فيه إلى جانب إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي، تأليف وإخراج أمير رمسيس.
يشار إلى أن الفيلم يشارك في المسابقة الدولية بالدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنان محمود الليثي معلنا إصابته بـ كورونا: ادعوا لمراتي وابني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.