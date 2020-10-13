بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي.. من هي هيا الشعيبي؟

كشفت صحيفة النهار اللبنانية عن قرار النيابة العامة في الكويت، والذى صدر بالإفراج عن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بعد احتجازها على خلفية نشرها مقطع فيديو مخلا بالآداب العامة عبر تطبيق "سناب شات".

وأصبحت الفنانة الشعيبى ممنوعة من الظهور فى وسائل الإعلام السعودية، إذ أرسلت رسائل إلى وسائل الإعلام في المملكة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع تفيد بمنع عرض أي عمل قديم أو حديث لها.

ونفت هيا خلال خضوعها للتحقيقات نشرها لهذا الفيديو الاباحى وقالت إن حسابها تعرض للقرصنة من قبل شخص مجهول نشر الفيديو الإباحي قبل أن تتمكن من استعادته.

دوت الخليج يرصد في هذا التقرير معلومات عن هيا الشعيبي؟

1- ممثلة كويتية مواليد الكويت ولدت 1 يناير 1979.

2_تزوجت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي مرتين الأولى أنجبت ابنها "فهد" والزواج الثاني كان عام 2010 من زميلها الممثل الكويتي هاني الطباخ وقد أنجبا مولودتهما الأولى "فاطمة" في مارس 2013 وأنجبا مولودهما الثاني "جمال" في أبريل 2015 وأنجبت مولودتهما الثالث "سكينة"

في أبريل 2017.



3-أبرز أعمالها الدرامية كانت "القرار الأخير، بقايا أمل وسوالف حريم وموزة ولوزة".

