تصريح صادم| منال سلامة: الفنانون في مصاف الرسل.. فيديو

حلت الفنانة منال سلامة ضيفة على برنامج "اسألني" وقالت منال سلامة عن ارتداء الحجاب: "السؤال ده مبحبوش مبحبش أتكلم عن لبس الحجاب أنا لو بفكر فيه هعمله وأنا مش بفكر فيه لحد دلوقتي".

وأكملت: "أنا ضد مصطلح الفنانة التائبة بعد ارتداء الحجاب، لأني بمتهن مهنة عظيمة جدا جدا".

وأضافت: "نحن في مصاف الرسل، بمعنى إن احنا بنقدم رسالة للمجتمع حضرتك تقبلها أو ترفضها قضيتك، لكن دايما بنقدم رسالة حتى لو سلبية".