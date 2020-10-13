تصريح صادم| منال سلامة: الفنانون في مصاف الرسل.. فيديو

حلت الفنانة منال سلامة ضيفة على برنامج "اسألني" وقالت منال سلامة عن ارتداء الحجاب: "السؤال ده مبحبوش مبحبش أتكلم عن لبس الحجاب أنا لو بفكر فيه هعمله وأنا مش بفكر فيه لحد دلوقتي".
وأكملت: "أنا ضد مصطلح الفنانة التائبة بعد ارتداء الحجاب، لأني بمتهن مهنة عظيمة جدا جدا".
وأضافت: "نحن في مصاف الرسل، بمعنى إن احنا بنقدم رسالة للمجتمع حضرتك تقبلها أو ترفضها قضيتك، لكن دايما بنقدم رسالة حتى لو سلبية".
وتصدرت الفنانة منال سلامة، مؤشرات البحث جوجل خلال الفترة الماضية وذلك بعد تعرضها لحادث سير بطريق مدينة العلمين الجديدة، وانقلاب سيارتها.
وأكد المخرج عادل أديب أن العناية الإلهية أنقذت زوجته الفنانة منال سلامة بعد تعرضها لحادث سير، مشيرا إلى أنها أصيبت ببعض الكدمات وتم نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، وغادرت المستشفى، وتتواجد حاليا بالمنزل.
وكانت أنباء قد ترددت حول تعرض الفنانة منال سلامة لحادث سير بعد انقلاب سيارتها على طريق العلمين وادي النطرون، ونُقلت على أثرها إلى مستشفى العلمين النموذجي.
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