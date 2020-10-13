نجوم يستعرضون لقياتهم البدنية فى الجيم.. تعرف عليهم

يحرص دائما النجوم على مظهرهم ولياقتهم والحفاظ على رشاقة جسدهم ويفضل كثير من النجوم ممارسة الرياضة فى الجيم واتباع غذاء معين من أجل صحتهم ومع انتشار وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي بدأ بعض المجوم نشر صور وفيديوهات لهم على السوشيال ميديا أثناء ممارستهم الرياضة وإظهار لياقتهم البدنية ومن أبرز هؤلاء النجوم:

أحمد فلوكس:

ينشر الفنان أحمد فلوكس دائما صور وفيديوهات له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" فهو مهووس بالجيم و يحب الرياضة كثيرا.

أحمد التهامى:

كما نشر الفنان أحمد التهامى صور له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" وكتب على الصور معلقا:" الرياضة خلتني قوي في التغلب علي المشاقه وضغوط الحياة وعلمتني الصبر والهدوء في أتخاذ القرار و التعامل مع أصعب المواقف اللي مريت بيها بس مش هقدر أقولها لأني مابحبش الكلام في السلبيات وكلنا مرينا بحجات كتير.. ولكن التفاؤل بالخير هو أقوي من كل حاجه ...ربنا يقوينا ونكون سبب في أسعاد بعض".

أحمد زاهر:

الفنان أحمد زاهر نشر ايضا صور له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاحتماعى "انستجرام" وكتب على الصورة قائلا: وقت الجيم"، وقامت اسرته بدعمه وعلقت ملك ابنته قائلة:"أجمد زيزو فى مصر" وزوجته علقت :"ماشاءالله تبارك الله".

تامر حسنى:

أما الفنان تامر حسنى نشر فيديو له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى على انستجرام وظهر وهو يمارس الرياضة فى صالة الجيم.