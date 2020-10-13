كاردي بي تستعرض سيارتها الرولز رويس .. شاهد

وقامت كاردي بي بطباعة اسم ابنتها الوحيدة Kulture التي تبلغ من العمر عامين ، على مقعد سيارتها رولز رويس التي يبلغ ثمنها ما يقارب من 10 ملايين جنيه مصريا.
واشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية الى ان تكلفة طباعة اسم Kulture على المقعد وصلت الى 8 الاف دولار أمريكي.
واحتفلت نجمة الراب العالمية كاردي بي بعيد ميلادها الـ 28 برفقه زوجها المطرب العالمي Offset وعدد من أصدقائهما في لاس فيجاس الأمريكية
ورصدت صحيفة ديلي ميل البريطانية ظهور نجمة الراب صاحبة الـ 28 في عيد ميلادها وهي ترقص مع زوجها وتقوم بتقبيله وسط الجميع في حفلتها التي أقيمت بأحد فنادق لاس فيجاس الأمريكية.
واستقبلت كاردي بي هديتها باهظة الثمن من زوجها، وهي عبارة عن سيارة رولز رويس فاخرة بها لوحة معدنية مصممة خصيصًا لها مع نقش اسم ابنتهما على مقعد السيارة ليضيف اليها بعدا للتميز في عيد ميلادها الـ 28.
كانت كاردى بى قد أعلنت نهاية العام الماضى عن انفصالها عن زوجها المغني الشهير offset، مؤكدة أن علاقتهما تدهورت للغاية وأصبحت الحياة لا تطاق.
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