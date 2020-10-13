أبطال "الخطة العايمة" ضيوف "معكم منى الشاذلي"..غدا

يحل صناع وابطال فيلم "الخطة العايمة"، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة خاصة عن اسرار وكواليس تصوير العمل تعرض مساء غدٍ الأربعاء على فضائية "سي بي سي".
ويتحدث أبطال العمل النجوم على ربيع ومحمد عبدالرحمن "توتة"، والمخرج معتز التوني، عن كواليس تصوير الفيلم وأطرف المواقف التي جمعت فريق العمل.
ووجه الثلاثي الشكر للنجمة غادة عادل والنجم عمرو عبدالجليل بسبب دورهما في "الخطة العايمة" ومساعدتهم لكل أبطال الفيلم.
وكشف صناع "الخطة العايمة" كواليس تصوير الفيلم في ظل انتشار جائحة كورونا .وأكدوا أنهم صوروا معظم المشاهد قبل انتشار الفيروس.
وبعيدا عن الفيلم تحدث على ربيع عن بداية علاقته بمحمد عبدالرحمن، وكيف تطورت تلك العلاقة بعد المشاركة معا في عروض "مسرح مصر" مع النجم أشرف عبدالباقي.
أيضا تضمنت الحلقة فقرة مع الدكتور سامح سعد الفائز بجائزة الدولة للتفوق العلمي والحاصل على الدكتوراة في الفيزياء الحيوية، وقال سعد إنه تعب كثيرًا وعمل في مجالات متنوعة من أجل استكمال دراسته، وفاجئه شقيقة عمرو سعد باتصال هاتفي في الاستديو وحكى عمرو كواليس العزومة التي رتبها للاحتفال بهذا الإنجاز الرائع لشقيقه الأكبر.
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