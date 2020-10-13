بإطلالة جريئة.. روبي تسرق قلوب متابعيها |شاهد

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".

وظهرت روبي في الصورة بإطلالة جريئة وارتدت نظاره شمس وتيشرت أبيض في أسود مما لفتت انتباه متابعيها.

يذكر ان كشفت شركة Lagoonie عن انضمام النجمة روبي لفريق عمل بره المنهج بجوار النجم ماجد الكدواني، ومن المخطط بدء التصوير قريبًا بالفيلم الذي يشارك في تأليفه خالد دياب مع مخرجه عمرو سلامة.

وعبرت شاهيناز العقاد، رئيسة مجلس إدارة Lagoonie، عن حماسها لبدء العمل بالفيلم، قائلة: "هناك أسباب عديدة للحماس، أولها هو عودة الحياة للنشاط السينمائي بعد فترة ارتباك بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا، وهناك أسباب أخرى تتعلق بموضوع الفيلم المعتمد على نقد اجتماعي مرح نحتاجه حاليًا في السينما، إضافة لفريق العمل ونجوم الفيلم الذين انضمت لهم روبي، فمجرد ذكر اسمها هو مصدر سعادة شخصية لي".