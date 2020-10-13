نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
حلت الفنانة منال سلامة ضيفة على برنامج "اسألني" وقالت منال سلامة عن ارتداء الحجاب: "السؤال ده مبحبوش مبحبش أتكلم عن لبس الحجاب أنا لو بفكر فيه هعمله وأنا مش بفكر فيه لحد دلوقتي".
كشفت صحيفة النهار اللبنانية عن قرار النيابة العامة في الكويت، والذى صدر بالإفراج عن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بعد احتجازها على خلفية نشرها مقطع فيديو مخلا بالآداب العامة عبر تطبيق "سناب شات".
تصدرت المغنية الامريكية بيلي ايليش مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهورها بشعر فسفوري وذلك قبل أيام من إقامة حفلها الأول بعد أزمة فيروس كورونا.
نشرت الفنانة رانيا منصور، مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح "عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى، إسراء جلال صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
ردت الفنانة هالة صدقي على النقد الذي لاقته بعد نشر صورة تجمعها بأصدقائها من الفنانين من بينهم النجمة يسرا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن | الجمهور ينتقد يسرا وهالة صدقي تدافع.. بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي.. من هي هيا الشعيبي؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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