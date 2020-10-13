إيمان جمال لـ"دوت الخليج":انسحبت من مسلسل "زواج مصلحة" واستعد للمشاركة في عمل مصري لأول مرة

إيمان جمال الفنانة المصرية المقيمة في الكويت استطاعت خلال السنوات الماضية أن تثبت حضورها على مستوى الأعمال الدرامية الخليجية وتحديدا الكويتية حيث شاركت في مجموعة كبيرة منها وتركت بصمتها وهي الآن تستعد للمشاركة في مجموعة من الأعمال الجديدة.

إيمان جمال تنسحب من المشاركة في مسلسل "زواج مصلحة"

إيمان جمال تحدثت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مشاركتها المنتظرة في مسلسل "زواج مصلحة" الذي تأجل استكمال تصويره خلال الأسابيع الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر كذلك أن تشارك الفنانة في بطولة العمل الجديد لكنها خرجت من فريق العمل بشكل نهائي فقالت: "مسلسل (زواج مصلحة) لم أعد من الأبطال المشاركين فيه وأفضل عدم ذكر أسباب عدم استكمالي للعمل الجديد"، ويشارك في بطولة مسلسل "زواج مصلحة" كل من الفنان محمود بوشهري، وليلى عبدالله، فهد العبدالمحسن، في الشرقاوي، ميس قمر، منى مكي، تأليف مريم الهاجري، إخراج أحمد عبد الواحد.

إيمان جمال تشارك في عمل درامي مصري لأول مرة

إيمان جمال كشفت كذلك عن استعدادها للمشاركة في أكثر من عمل في شهر رمضان 2021، كما أوضحت أن هناك عمل جديد سوف تشارك به في الدراما المصرية، فقالت: "استعد للمشاركة في عملين في رمضان 2021، لكن هناك مشاركة جديدة في عمل درامي مصري لأول مرة ولن يتم الإعلان عن طبيعة العمل خلال هذه الفترة"، وكانت الفنانة المصرية إيمان جمال المقيمة في الكويت قد أعلنت منذ فترة عن رفضها المشاركة في بعض الأعمال الدرامية المصرية التي عرضت عليها المشاركة فيها لأنها وجدت بعضها يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي الذي تعيش فيه.

أهم أعمال الفنانة إيمان جمال

إيمان جمال قد شاركت خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال الدرامية كان منها مسلسل "شغف" والذي عرض في شهر رمضان الماضي وشاركت البطوله فيه مع كل من هدى حسين، وحسين المنصور، عبدالله بوشهري، ريم ارحمة، عبدالله الطراروة، سلوى الجراش، والعمل من تأليف علاء حمزة، وإخراج محمد القفاص، كما شاركت في المسلسل الكوميدي "درويشيات" مع كل من الفنان عبدالناصر درويش، مبارك المانع، سلطان الفرج، بشار الجزاف، عبدالله الرميان، وكذلك شاركت في مسلسل " سبع أبواب"والذي عرض في شهر يناير الماضي، وشاركها البطولة كل من الفنان سعد الفرج، هيفاء عادل، جاسم النبهان، أسمهان توفيق، إبراهيم الحربي، جمال الردهان، والعمل من تأليف عبدالمحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه، وبلغت عدد الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة إيمان جمال ما يقارب من 18 عمل درامي خلال مسيرتها مع الدراما الكويتية.