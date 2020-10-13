فيديو معتصم النهار يحتفل بعيد ميلاد زوجته لين.. لقطات رومانسية وتهنئة خاصة من هبة نور

معتصم النهار الفنان السوري احتفل بعيد ميلاد زوجته لين برنجكجي بالأمس، داخل أحد أماكن السهر في بيروت، بلبنان، وسط حضور عدد من أصدقائهما منهم النجمة السورية هبة نور والفنان سيف نبيل.

معتصم النهار يحتفل بعيد ميلاد زوجته لين

جمهور معتصم النهار على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا عدة مقاطع فيديو من الحفل، الذي ظهر فيه معتصم برفقة زوجته لين وهما يقطعان قالب الحلوى الخاص بعيد ميلادها، كما ظهر معتصم في إحدى الفيديوهات وهو يصفق خلال رقص لين على إحدى الأغاني عند بداية الاحتفال.

رومانسية معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي خطفت أنظار الجمهور الذين تداولوا الصور والفيديوهات التي توثق تلك اللحظات خلال عيد ميلاد لين الذي حضره مجموعة من أصدقاء الثنائي، وحرص معتصم وزوجته على التقاط الصور التذكارية مع أصدقائهم خلال الحفل.

هبة نور تهنئ زوجة معتصم النهار بعيد ميلادها

من جانبها قدمت هبة نور التهنئة لصديقتها ين، بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعها بمعتصم ولين من الحفل، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "في أحلى من هيك رفقات؟.. لينو ان شاء لله كل العمر بالسعادة والحب والنجاح ويخلي لك عيلتك الحلوة يا حلوة الحلوين".

معتصم النهار يحرص باستمرار على مشاركة الجمهور على انستجرام بأفضل لحظاته العائلية المرحة مع زوجته، والتي دائمًا ما تلقى إعجاب وتفاعل أصدقائهما وعدد من الجمهور.

أحدث أعمال معتصم النهار

في سياق آخر، كان أحدث أعمال الفنان السوري معتصم النهار هو مشاركته في مسلسل "أسود فاتح" الذي بدأ عرضه قبل أسابيع على منصة شاهد، وهو من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وروجينا وغيرهم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل، وحظى المسلسل بوجه عام ودور معتصم بوجه خاص على إشادات قطاع كبير من الجمهور المتابع.

معتصم النهار انتهى مؤخرا أيضا من تصوير مسلسل "DNA"، واحتفل فريق عمل المسلسل بانتهاء التصوير الذي صادف نفس يوم ميلاد دانيلا رحمة، والمسلسل مؤلف من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد، وهو من إخراج المثنى الصبح وتأليف ريم حنا وبطولة عمار شلق ومعتصم النهار ودانييلا رحمة وآخرين.