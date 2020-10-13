اتهامات لمطرب شاب بسرقة لحن أغنية "أعاني" للفنان خالد عبد الرحمن

حسين العلي الفنان السعودي وملحن أغنية "أعاني" للفنان خالد عبد الرحمن؛ اتهم مغني شاب بسرقة لحن تلك الأغنية من أجل إهدائها لعضو شرف نادي النصر السعودي.

تفاصيل سرقة لحن أغنية "أعاني" لخالد عبد الرحمن

الناقد السعودي حسن النجمي كشف تفاصيل الأزمة عبر حسابه على تويتر، وأكد أن الفنان حسين العلي ملحن أغنية "أعاني" للفنان خالد عبد الرحمن، بصدد مقاضاة فنان شاب يدعى محمد بن سعيد، بعد سطوه على لحن الأغنية بدون الرجوع لصناعها، كما نشر رابط الأغنية الأصلية، والأغنية التي قدمها الفنان الشاب قبل أشهر، والتي لم يتم ذكر اسم أي من أصحابها الأصليين؛ ليترك الحكم للجمهور بعد مقارنتهم بين الأغنيتين، والتي ثبت فعلًا أن لحنهما متشابه إلى حد كبير.

الأغنية التي اعتبرها الجمهور مسروقة من أغنية الفنان القدير خالد عبد الرحمن، دوت الخليج من غناء محمد بن سعيد وألحان مسفر الدوسري، وتفاعل الجمهور معها وبدأوا يقارنوها بالأغنية الشهيرة "أعاني"، مؤكدين أن لحنها مسروق منها بالفعل.

حملة دعم للفنان السعودي حسين العلي

ودشن متابعو الفنان السعودي حسين العلي حملة من أجل مساندته والحصول على حقه، بعد سرقة لحن الأغنية منه، كما دافع عنه الكثير ووصفوه بأنه فنان مهضوم حقه ويتعرض لسرقة ألحانه طوال الوقت.

حسين العلي بدأ مشواره الفني عام 1990، وكانت أغانيه تظهر بالعود والإيقاع فقط، كما كان يبدع كثيرا في أغاني الجلسات الخاصة، واتجه بعد فترة طويلة من ظهوره إلى شركة الأوتار الذهبية التي انتجت له أول شريط موسيقي بعنوان "مواهب مدفونة" عام 1997، وكان الشريط إثبات لموهبته وبدأ الجميع يتعرف على جمال صوته.

ومن المعروف أن أغنية أعاني للفنان السعودي خالد عبدالرحمن، من ألحان الفنان حسين العلي ومن كلمات الشاعرة غيوض، وتعتبر أحد أشهر الأغاني التي قدمها خالد وباتت تحمل ذكريات خاصة لدى محبيه.

تفاصيل إصابة خالد عبد الرحمن بفيروس كورونا

في سياق آخر، كان المطرب السعودي خالد عبد الرحمن قد أصيب بفيروس كورونا مؤخرًا وتحدث عن تفاصيل إصابته في لقاء مصور على هامش حفل غنائي قدمه عبر منصة شاهد، وأكد أنه أصيب بارتفاع في نسبة اليوريك في الدم، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا هو ووالدته، وهو ما جعله يستقر بالمستشفى لعدة أسابيع حتى شُفى تمامًا.

أما والدة خالد عبد الرحمن فقد خرجت من المستشفى بعد أن أمضت فيها أكثر من شهر، حيث نشر المطرب السعودي مقطع فيديو حينها طمأن الجمهور من خلاله على الحالة الصحية له ولوالدته بعد شفائهما.