هيفاء حسين تنشر صورة من طفولتها وتقارنها بإبنتها ..نسخة طبق الأصل!

هيفاء حسين تنشر صورة من طفولتها وتقارنها بأحدث صورة لإبنتها "جواهر"، فالنجمة البحرينية هيفاء حسين كشفت لمتابعيها لأول مرة عن لقطة لها من مرحلة طفولتها وقامت بمقارنتها مع صغيرتها جواهر وسألت الجمهور عن مدى الشبه بينهما.

هيفاء بصورة من طفولتها وتقارنها بإبنتها

النجمة البحرينية هيفاء حسين، زوجة الفنان الإماراتي حبيب غلوم، شاركت جمهورها إذاً بصورة لها من مرحلة طفولتها حيث كانت بعمر الأشهر وقارنتها في الوقت عينه بصورة جديدة لطفلتها "جواهر"، وبدت هيفاء في طفولتها بالشعر القصير الكيرلي وبتقاسيم وجه مطابقة مع طفلتها جواهر، إلا انها إرتأت أن تتوجه للجمهور بالسؤال عما اذا كانت صغيرتها تشبهها بالفعل، وعلقت بالقول : " أنا و جواهر ... شكثر نتشابه؟".

t 12, 2020 at 7:06pm PDT

وانهالت التعليقات على الصورة معتبرين بأن صورة هيفاء حسين في طفولتها تبدو مماثلة لإبنتها من حيث الشبه الكبير بينهما في الملامح، وتغزل الجمهور بجمالهما وملامحهما الناعمة.

هيفاء حسين رزقت مع نهاية عام 2019 بتوأمها "جواهر وسلطان" من زوجها حبيب غلوم وتستعد بعد أيام قليلة للإحتفال بعيد ميلادهما الأول.

هيفاء حسين ترد على المتنمرين

هيفاء حسين تعرضت في الآونة الأخيرة للإنتقادات والتنمر بسبب فارق العمر مع زوجها الفنان حبيب غلوم وذلك بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها على انستغرام استعرضت فيها إطلالتها في أحد البرامج حيث تألقت بعباءة طويلة سوداء واسعة، وعلقت بالقول : "شرايكم بلقاء البارحة في برنامج وطني؟ برنامج وطني.. لبسي الانيق من كوشية"، ليرد عليها أحد المتابعين: "ايش ينفع الجمال وانتي متزوجة واحد قد ابوك..".

النجمة البحرينية هيفاء حسين سارعت بالرد على هذا المتابع ولقتنه درساً قاسياً من خلال تأكيدها على أن الحب والإرتباط بشريك حياة لا يقاس بمرحلة عمرية او بالشكل الجميل، انما بمدى الاهتمام وتحمل المسؤولية الزوجية وبالأفعال.

وقالت في ردها :" "متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته.. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي .. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل.."