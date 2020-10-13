منة فضالي بأسوأ مرحلة في حياتها وتناشد الدعاء لوالدتها :"معنديش أغلى منها في الدنيا"

منة فضالي كشفت عن مرورها بأسوأ مرحلة في حياتها بعد مرض والدتها مناشدة الدعاء لها عقب خضوعها لعملية جراحية أمس، ووجهت لوالدتها رسالة مؤثرة عبرت فيها عن مدى أهمية والدتها بالنسبة لها حيث أنها السند وأغلى شيء في حياتها كما قالت.

منة فضالي بأسوأ مرحلة من حياتها

الفنانة المصرية منة فضالي شاركت متابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بصورة برفقة والدتها وأرفقتها بتدوينة مؤثرة وذلك بعد يوم واحد من مناشدتها الدعاء لوالدتها التي خضعت لعملية جراحية يوم أمس إثر مرورها بأزمة صحية صعبة لم تكشف عن طبيعتها.

منة فضالي أكدت في رسالتها بأن والدتها الوحيدة التي كانت تدعمها في أزماتها وهي أغلى شيء في حياتها، مشيرة الى أنها تمر حالياً بأسوأ مراحل عمرها جراء ازمة والدتها الصحية وكتبت في تدوينتها :"انا طول عمري مفيش حد وقف جنبي ولا استحملني ولا شالني في ازماتي ولا حبني غير امي كلهم وقت مؤقت وبس وحفضل اقول كده لحد ما اموت معنديش اغلي منها في الدنيا ربنا يشفيكي ويخف من عليك ويطولي بعمرك انا من غيرك والله ولا حاجه ويجعل يومي قبل يومك".

منة فضالي وجهت لكل من سأل عن والدتها وبررت نشرها مؤخرا الصور التي تعكس سعادتها بأنها ليست الحقيقة التي تشعر بها، انما منعاً للشماتة من قبل البعض وتابعت قائلة :" شكرا للناس اللي سالت واسفة اني مبردش على حد، الضربات ورا من كل حته ربنا اللي يعلم ب الواحد للاسف بمر بأسوأ مرحلة في حياتي، بس ربنا كبير و مش معنى اني بضحك او بنزل صور اكون مبسوطة، بالعكس احيانا الواحد بيعمل كل حاجةعكس علشان محدش يشمت، في الاخر اقول الحمد لله".

منة فضالي وأحدث أعمالها الفنية

على صعيد فني، يعرض حاليا للفنانة منة فضالي فيلم "الزانزنة" بمشاركة عدد من النجوم وبينهم أحمد زاهر ونضال الشافعي وغيرهم وهو من إخراج إبرام نشأت.

منة فضالي كانت قد شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة، كما شاركت في مسلسل "حب عمري" من تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.