تسريب فيديو قديم لرقص ابنة عامر منيب مع عمرو دياب تزامنًا مع عيد ميلاد الهضبة

عمرو دياب تصدر منصات البحث خلال الساعات الماضية تزامنًا مع عيد ميلاده الـ59 الذي وافق يوم 11 أكتوبر الجاري، حيث حرص عدد كبير من جمهوره وأصدقائه على تهنئته بيوم ميلاده ومشاركة صورة وفيديوهات ظهر فيها معهم.

وصلة رقص بين عمرو دياب وابنة عامر منيب

وكان من أكثر الفيديوهات المتداولة تزامنًا مع عيد ميلاد عمرو دياب، مقطع فيديو يجمعه بمريم منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب، حيث ظهر الهضبة وهو يرقص معها خلال تواجدهما بإحدى الحفلات وسط مجموعة من أصدقائهما، وكان من بينهم الفنان محمد لطفي.

التاريخ الحقيقي لالتقاط فيديو رقص مريم منيب والهضبة

رقص عمرو دياب وابنة عامر منيب خطف أنظار المتابعين، وبات محل اهتمام عدد من الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير، واعتقد البعض أن الفيديو المتداول من أحدث ظهور للهضبة ومريم عامر منيب، إلا أن بالبحث، اتضح أن الفيديو المنتشر يعود لعام 2018، خلال احتفال النجم المصري بعيد ميلاده الـ57، حيث إن الفنان محمد لطفي التقط صورة مع الهضبة وظهر فيها بنفس الإطلالة التي ظهر فيها بالفيديو.

ويبدو أن الجمهور قرر إعادة نشر الفيديو بعد مرور عامين على تصويره، جاء بعد تهنئة مريم منيب لعمرو دياب بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة لها برفقة عمرو دياب وشقيقاتها، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أحبك دائمًا".

عيد ميلاد عمرو دياب الـ59

وكان الهضبة عمرو دياب احتفل بعيد ميلاده قبل يومين، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على تهنئته، ومن بينهم الفنانة ليلى علوي والشاعر بهاء الدين محمد والملحن عزيز الشافعي وغيرهم.

من جانبها نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب عبر حسابها على انستجرام صور لها مع والدها وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد والدي، أحبك"، بينما احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلاد الهضبة برسالة وصور رومانسية عبر حسابها على انستجرام حيث نشرت مقطع فيديو به عدة صور ولقطات جمعتها بعمرو دياب على مدار علاقتهما.

واستعرضت دينا الشربيني لحظات كشفت عنها للمرة الأولى من تاريخ علاقتها بعمرو دياب، وذلك على أنغام الأغنية الأخيرة "أماكن السهر"، وعلقت دينا الشربيني على الفيديو قائلة: "أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق.. لطيف، قوي، متواضع، طيب وشجاع.. لديك حقًا كل شيء.. عيد ميلاد سعيد للواحد والوحيد عمرو دياب".