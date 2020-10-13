أعمال عربية تفوز بجوائز مهرجان مالمو للسينما

ستوكهولم ـ رويترز: فاز فيلم (بيك نعيش) للمخرج التونسي مهدي برصاوي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل من مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته العاشرة والتي أسدل الستار عليها الاثنين في السويد. يتناول الفيلم قصة زوج وزوجة يتعرض ابنهما للإصابة بالرصاص خلال هجوم إرهابي مما يستدعي نقل كبد له، وبعد إجراء الفحوص اللازمة يكتشف الزوج أن الابن ليس ابنه مما يحدث شرخا في علاقته بزوجته لكن هذا لا يثنيه عن محاولة إنقاذ حياته. وفي المسابقة ذاتها فاز السوداني أمجد أبو العلاء بجائزة أفضل إخراج عن فيلمه (ستموت في العشرين) بطولة مصطفى شحاتة وإسلام مباركفيما ذهبت جائزة السيناريو للمصرية الراحلة نادين شمس الدين عن فيلمها (لما بنتولد) إخراج تامر عزت. وفازت التونسية نجلاء بن عبد الله بجائزة أفضل ممثلة عن دورهافي فيلم (بيك نعيش) كما فاز المصري محمد حاتم بجائزة أفضل ممثل عندوره في فيلم (لما بنتولد). وحصد فيلم (الحديث عن الأشجار) للمخرج السوداني صهيب قسمالباري جائزة أفضل فيلم وثائقي إضافة إلى جائزة الجمهور. وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز الفيلم المصري (والله تستاهل يا قلبي) للمخرجة لمياء إدريس فيما منحت لجنة التحكيم جائزتهاالخاصة لفيلم (ثلاثة مخارج منطقية) للمخرج الدنماركي من أصل فلسطيني مهدي فليفل. كما نوهت اللجنة بفيلمي (أمي) للبناني وسيم جعجع و(فخ) للمصرية ندى رياض.

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