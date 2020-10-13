مشاركة عمانية في مهرجان سيول الدولي الافتراضي للفنون

مسقط ـ الوطن:

يشارك عدد من فناني السلطنة في مهرجان سيول الدولي السادس والعشرين الافتراضي للفنون، الذي يأتي هذا العام بعنوان (القفز فوق)، وهم: سعود الحنيني وحسين عبيد وعبدالله الحنيني وخميس الحنيني، وذلك بدعوة رسمية من الرابطة الدولية للفنانين المبدعين بكوريا الجنوبية (ICAA)، وسيقام المهرجان تحت رعاية رابطة الفن والثقافة لفناني العالم بكوريا الجنوبية (WCAA) خلال فترتين الأولى في متحف الفنون المعاصرة بالعاصمة الكورية خلال الفترة 5-30 أكتوبر الجاري والثانية في صالة برج سيوجونج خلال الفترة من 14 إلى 31 ديسمبر 2020م. الجدير بالذكر أن المشاركة في المهرجان محصورة على الفنانين الأعضاء بالرابطة الذين تم دعوتهم بصورة شخصية لتمثيل رابطة الفن والثقافة العالمية، وقد بلغ عددهم في هذه الدورة 166 فنانًا يمثلون 56 دولة من مختلف القارات. وسيتضمن المهرجان العديد من التجارب البصرية من مختلف الاتجاهات والأساليب الفنية كالرسم والتصوير التشكيلي، والنحت والأعمال التركيبة والفنون المفاهيمية، وغيرها من الفنون.

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