لجنة كتاب وأدباء جنوب الشرقية تنظم أمسية للشعر الشعبي

صور- عبدالله بن محمد باعلوي

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية أمسية شعرية عبر تطبيق (زووم) في مجال الشعر الشعبي والتي تأتي ضمن فعاليات ومناشط اللجنة لشهر أكتوبر 2020 بهدف تنشيط الحراك الثقافي والأدبي بالمحافظة أحياها عدد من شعراء الشعر الشعبي بالمحافظة وبإدارة الشاعر خالد بن جمعة الداودي وبمشاركة كل من الشاعر علي بن عبدالله الراسبي والشاعر فيصل بن عبدالله السناني والشاعر عبدالرحمن بن جويد الغيلاني حيث صدحت حناجرهم بالعديد من القصائد.

شارك الشاعر علي الراسبي بأربع قصائد، الأولى “أقلام الضياء” وجاءت قصيدته الثانية تحت عنوان “روزنامة الذكرى” والثالثة بعنوان “المعركة” وكانت مشاركته الرابعة والأخيرة بعنوان “زخات المعاني”، فيما شارك الشاعر فيصل السناني بثلاث قصائد كانت الأولى بعنوان “الخطاء” وجاءت القصيدة الثانية بعنوان “صيفك شتاء” وكانت القصيدة الثالثة تحت عنوان “آخر ظهور” وأما الشاعر عبدالرحمن الغيلاني فقد شارك بأربع قصائد شعرية كانت الأولى بعنوان “يا عظيمة” بينما القصيدة الثانية حملت عنوان “رمز الجمال اليعربي” وجاءت المشاركة الثالثة “أعظم خساراتي” واختتم مشاركته بالقصيدة الرابعة تحت عنوان “قدر حبك” ، وكان لمقدم الأمسية الشاعر خالد الداودي مشاركة متميزة ومثرية في إدارة الحوارات والنقاشات بين الشعراء المشاركين في الأمسية التي نالت على إعجاب واستحسان الجمهور المتابع.

وسوف تواصل لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية تنفيذ برامجها لشهر اكتوبر الحالي حيث ستقام الأسبوع القادم جلسة حوارية عن تحسين صورة المعلم من اعداد فريق البحوث والدراسات وبمشاركة سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم ويديرها الدكتور محمد بن راشد المخيني وسيقام في الأسبوع الأخير من الشهر جلسة حوارية حول التصورات المعرفية عند الشاعرة الدكتورة سعيدة خاطر من اعداد فريق اللغة والأدب يشارك فيها الدكتور جمال بن علي الحراصي استاذ اللغة العربية المساعد بجامعة الشرقية ويدير الجلسة علي بن سويلم الهاشمي معلم لغة عربية بمعهد العلوم الاسلامية بجعلان .

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