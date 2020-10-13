المصور غيث البطاشي يحصد جائزة “فوتو كليك” الدولية

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

حصد المصور غيث بن سلطان البطاشي جائزة فوتو كليك الدولية (Photo click circuit 2020)، والتي نظمت في ألبانيا ومونتينيغرو، بمشاركة 418 مصورا من 38 دولة. وبهذا الإنجاز تتواصل الإنجازات الضوئية العمانية على الصعيد العالمي لتواكب تطور الواقع الفني والثقافي في السلطنة. وفي هذا الإطار قال غيث البطاشي : لذة هذا الإنجاز تختلف اختلافا كليا عن الإنجاز المحلي، كونه تمثيلا للسلطنة في محفل دولي، ومن الجميل أن تصبح عاملا مهما لتعريف الشعوب بالبيئة العمانية وخصوصيتها وتوهج مصوريها بشكل مستمر وهذا الإنجاز يأتي بعد عدد كبير من الإنجازات الضوئية التي حققها من قبل المصور والمصورة العمانية. وهو بلا شك لم يأت من فراغ بل ثمرة تعب وجهد واجتهاد وعمل، كما أن ذائقة المصور العماني تتميز عن بقية المصورين بسبب تنوع الطبيعة في السلطنة وعمق العادات والتقاليد والتراث الضارب في الجذور. وأضاف : هذا الحصاد بطبيعة الحال يعني لي الشيء الكثير وهو عامل مساعد ومحفز لكي أحصل على لقب فنان الفياب من المنظمة الدولية للتصوير والحصول على غيرها من الألقاب من الجمعية العمانية للتصوير الضوئي وأتمنى لجميع مصوري السلطنة مزيدا من التألق.

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