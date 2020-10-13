عبد الرحمن أبو زهرة ضيف شرف مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء

يستضيف مهرجان الغردقة الدولي للجمال والازياء الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة كضيف شرف للمهرجان فى دورته الجديدة المقرر إقامتها فى الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، كما يكرم المهرجان عدد من رموز الفن والمجتمع منهم رجاء حسين،



وكان قد صرح خبير التجميل محمد الشافعي عن عدد من الجوائز والهدايا تتجاوز قيمتها النصف مليون جنيه تقدم خلال مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء في أواخر الشهر الجاري .



وقال الدكتور محمد الشافعي عن مشاركته خلال الدورة القادمة للمهرجان كعضو لجنة تحكيم ، وعن رغبته في تطوير فنون الرشاقة من خلال احدث الاساليب العلاجية ، وعن حرصه علي اختيار افضل العناصر للفوز بجوائز المهرجان .



المهرجان يرأسه اولاء رمضان وادارة تنفيذية لمصمم الأزياء حسن محمد ، ويديره الإعلامي سامح عاطف، و الموسيقي التصويرية للمهرجان إهداء من الموسيقار الكبير هاني شنوده، و رؤية سينمائية للمخرج باسم شاهين.

يذكر أن ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور من الحسابات المزيفة لوالدها على تويتر.

وكتبت: "الاستاذ عبد الرحمن ابوزهره ليس له حساب على تويتر وهناك اكونت غير حقيقى باسمه ، ومن أنشأ هذا الأكونت سوف يلاحق قانونيا، وكل ما ينشر بهذا الأكونت غير حقيقى ومحض افتراءات".

وعلى جانب أخر كان قد نفى أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ما يتردد عن تلقي والده عرضا بالمشاركة في بطولة كبيرة بفيلم سعودى، قائلا: "اللى أنا أعرفه لحد إمبارح بالليل مكنش فيه أى تواصل من أى حد بخصوص أى أفلام، محصلش الكلام دا".