ليلى علوي ناعية الكاتب خالد عيسى: كان عِشرة عُمر

نعت الفنانة ليلى علوي، الناقد الصحفي الراحل خالد عيسى، وافته المنية أمس الاثنين.

وكتبت ليلي علوي، عبر تغريدة لها على «تويتر» قائلة: "خالد كان عشرة عمر من وقت ما بدأت وكنا دايما بنتكلم ويقولي رأيه ونتناقش في الأفلام والندوات.

وتابعت "خالص العزاء لأسرة الناقد العزيز خالد عيسى ، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان"

وتوفي الكاتب الصحفي خالد عيسى، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أمس.

كان الفقيد من أبرز أبناء جيله، حيث كتب مئات التقارير والأخبار الفنية، بالإضافة إلى مقالات النقد الفني، وكانت تربطه علاقة قوية بكبار الفنانين والمبدعين في مصر والعالم العربي، وبدأ الراحل حياته المهنية في مؤسسة الأهرام، والتحق بقسم الفن، كما كان من مؤسسي قسم الفن في جريدة الأهرام المسائي.