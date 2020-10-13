ويكيبيديا تخطئ في عيد ميلاد درة

أما عن تاريخ ميلاد درة الحقيقي فهو 13 يناير 1980، وتنتمي لمواليد برج الجدي وتبلغ من العمر 40 عاما.
وكانت أحدث أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين .
ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.
وخاضت درة أول بطولة مطلقة في الدراما المصرية من خلال مسلسل " الشارع اللي ورانا"، مع لبلبلة و فاروق الفيشاوي ونهي عابدين ومن اخراج مجدي الهواري.
تدور أحداث المسلسل حول (نادية) وهي فتاة في العقد الثالث من عمرها، عاشت لفترة في مصحة نفسية، قبل أن تخرج منها كان يطاردها حلم تظهر فيه يوميًا وهي تذهب إلى بيت قديم يخيفها، وفي نفس الوقت تشعر بوجود رابط بينها وبين هذا البيت.
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