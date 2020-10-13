رسالة صادمة لحمو بيكا.. أسرار جديدة من حياة حمادة هلال مع عمرو الليثي في أولى حلقات واحد من الناس

يعود برنامج واحد من الناس من تقديم الإعلامي عمرو الليثي في ثوبه الجديد في العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع علي شاشة قناة الحياة
ويستضيف عمرو الليثي خلال الحلقة الأولى الجمعة ١٦ اكتوبر من البرنامج الفنان والمطرب حمادة هلال ، الذي يفتح قلبة وعقلة للجميع خلال الحلقة
ولأول مرة يحكي عن اللحظات الأخيرة في حياة والدته ، ويكشف عن وصيتها له قبل الرحيل ويوجة رسالة صادمة لحمو بيكا والمفاجأة الساحر عزام يقرأ افكاره علي الهواء ويواجهه باشياء لم يتوقعها واسرار لم يعلن عنها وسط حالة من الدهشة والذهول.
ويتحدث عن أسرار حياته المهنية ونشأته، واحدث مشاريعه السينمائية والغنائية ، وكيف دخل عالم الغناء وأهم المحطات فى حياته الفنية.
ويستمر البرنامج فى تقديم دوره الهام والخدمي فى الإعلام التنموى عبر المساعدات الانسانية و القوافل الطبية و الغذائية للقرى و المحافظات الأكثر فقرًا والمساعدة فى إجراء العمليات الجراحية و تركيب الأطراف الصناعية ، و كذلك تجهيز العرائيس و الإفراج عن الغارمات و المشروعات الصغيرة لغير القادرين و العديد من الأنشطة الخيرية.
في حلقة الانفرادات الساخنة مع النجم حمادة هلال وعمرو الليثي في واحد من الناس علي شاشة الحياة" فى العاشرة مساء الجمعه و السبت من كل أسبوع على شاشة الحياة .
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