فن ومشاهير

رسالة صادمة لحمو بيكا.. أسرار جديدة من حياة حمادة هلال مع عمرو الليثي في أولى حلقات واحد من الناس

0 نشر
0 تبليغ

يعود برنامج واحد من الناس من تقديم الإعلامي  عمرو الليثي في ثوبه الجديد في العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع علي شاشة  قناة الحياة

ويستضيف عمرو الليثي خلال الحلقة الأولى الجمعة ١٦ اكتوبر من البرنامج الفنان والمطرب حمادة هلال ، الذي يفتح قلبة وعقلة للجميع خلال الحلقة

ولأول مرة يحكي عن اللحظات الأخيرة في حياة والدته ، ويكشف عن وصيتها له قبل الرحيل ويوجة رسالة صادمة لحمو بيكا والمفاجأة الساحر عزام يقرأ افكاره علي الهواء ويواجهه باشياء لم يتوقعها واسرار لم يعلن عنها وسط حالة من الدهشة والذهول.

ويتحدث عن أسرار حياته المهنية ونشأته، واحدث مشاريعه السينمائية والغنائية ، وكيف دخل عالم الغناء وأهم المحطات فى حياته الفنية.

ويستمر البرنامج فى تقديم دوره الهام والخدمي فى الإعلام التنموى عبر المساعدات الانسانية و القوافل الطبية و الغذائية للقرى و المحافظات الأكثر فقرًا والمساعدة فى إجراء العمليات الجراحية و تركيب الأطراف الصناعية ، و كذلك تجهيز العرائيس و الإفراج عن الغارمات و المشروعات الصغيرة لغير القادرين و العديد من الأنشطة الخيرية.

في حلقة الانفرادات الساخنة مع النجم حمادة هلال وعمرو الليثي في واحد من الناس علي شاشة الحياة" فى العاشرة مساء الجمعه و السبت  من كل أسبوع على شاشة الحياة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة صادمة لحمو بيكا.. أسرار جديدة من حياة حمادة هلال مع عمرو الليثي في أولى حلقات واحد من الناس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا