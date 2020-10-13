على حمام سباحة.. إسراء عبدالفتاح في إطلالة صيفية أنيقة

نشرت نجمة مسرح مصر إسراء عبدالفتاح، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجول أنيقة وصيفية.

وظهرت إسراء عبد الفتاح، زوجة حمدي المرغني، بإطلالة صيفية علي حمام سباحة حيث إرتدت سترة باللون الابيض ونظارة شمس انيقة.

واعتمدت زوجة حمدي المرغني على رفع شعرها البني للخلف بطريقة عشوائية تليق بها، ووضعت ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير.

يذكر أن حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح، في عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.

على صعيد آخر، شاركت إسراء عبد الفتاح في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحي من المسلسل الشهير‎ ‎‎"The golden girls"‎، ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة ‏أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، ‏وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين‎.‎