تعمل في السيرك وتلعب بالنار.. تفاصيل شخصية سارة سلامة في إسعاف يونس

كشفت الفنانة سارة سلامة، عن تفاصيل دورها في مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، والمنتظر عرضه قريبًا، على مدار 10 حلقات.

قالت "سلامة" في تصريحات صحفية، إن الشخصية التي تجسدها تدعى "عبير"، إلا أن الجميع ينادونها خلال أحداث المسلسل باسم بيري.

تابعت، أن "بيري" شخصية أشبه بالرجال، موضحة: "مش خجولة، لكنها مهتمة بنفسها"، لافتة إلى أنها تعمل في السيرك وتنفذ بعض الفقرات الصعبة.

في نفس السياق، أشارت إلى أنها واجهت عدة صعوبات أثناء تصوير مشاهدها من بينها فقرات النار، إذ لم تكن تتخيل أن تُدخل يدها في حلقات محاطة بالنار، ولذلك كان الأمر صعبًا للغاية.

وعن عرض المسلسل عبر منصة WATCH iT، أكدت على أنه أمر طبيعي وإيجابي للغاية، بعد أن أصبحت التكنولوجيا متاحة للجميع، لافتة إلى أن أغلب الناس يقضون أوقاتهم في تصفح المواقع الاجتماعية واستخدام التطبيقات المختلفة.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.