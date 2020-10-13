أفراح النجوم المصريين.. تعرف عليهم

قام عدد من الفنانين خلال الفترة القصيرة السابقة إقامة حفلات زفاف للبعض وخطوبة للبعض الأخر وحضر الكثير من الفنانين فى حفل زفافهم اصدقائهم ومن أبرز تلك الحفلات :

رنا سماحة:

المطربة رنا سماحة أعلنت من يومين عن خطوبتها ونشرت صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكتب على الصورة قائلة:" الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات ادعولنا دعوة حلوة" وبدأ النجوم بتهنئتها ودعت رنا سماحة القليل من أصدقائها من نجوم ستار أكاديمى.



أحمد خالد صالح:



كان الفنان احمد خالد صالح أعلن عن كتب كتابه مع الفنانة هنادى مهنا وحضر العديد من النجوم الكبيرة ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكتب على الصورة قائلا:" تمت بحمد الله والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم بارك لنا و بارك علينا و اجمع بيننا في خير".



محمد فضل شاكر:



أما الفنان اللبنانى فضل شاكر قد أعلن مساء أمس اليوم عن زفاف ابنه محمد على كاترينا مراد وقام بحفل زفافهما وأجواء عائلية وحضور عدد قليل من الأصدقاء المقربين فقط نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا ونشر صورة عبر حسابه الشخصى تويتر يهنئ فيها ابنه وعلق قائلا:" مبروك حبيب بابا الله يسعد قلبك ويرزقك الذرية الصالحة ".



سارة صبرى:



أما البلوجر سارة صبرى وهى حفيدة الفنان القدير عبدالرحمن ابو زهرة نشرت صورة لقراءة فتحتها جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام ظهرت فى الصورة بفستان ابيض اللون رقيق وبعض البلوجر والنجوم يهنئوا سارة.