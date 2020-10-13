بعد إصابة المخرج محمد سامي بكورونا .. تعرف على نتيجة تحليل زوجته مي عمر

كشف برنامج et بالعربي عن نتيجة تحليل الفنانة مى عمر بعد إصابة زوجها المخرج محمد سامي بفيروس كورونا، قائلا: إنها جاءت سلبية.



وكان قد أعلن عن إصابة الفنان محمد سامي بـ فيروس كورونا، بعد إجراء مجموعة من التحاليل إثر شعوره بالإرهاق والتعب، والتي جاءت النتيجة إيجابية.



وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



من ناحية أخرى تستعد مى عمر لبدء تصوير مسلسلها "لؤلؤ"، الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، وبدء التعاقدات فيه الأيام الحالية استعدادًا لانطلاق تصويره نهاية الشهر المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، أحمد مجدى، نيرمين الفقى وعدد آخر من الفنانين.



وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.

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