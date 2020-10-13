هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم، بإطلالة جذابة وناعمة مرتدية فستانا جذابا باللون الأسود الذى يبرز جمالها وأناقتها، ودون أكمام ليكشف عن رشاقتها، كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيدي كرم في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون النبيتي اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.

وآخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.