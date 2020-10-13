بـ كاجوال.. إطلالة ساحرة لـ سوار النجار تخطف قلوب محبيها

وظهرت سوار النجار في الصورة بإطلالة كاجوال ترتدي تيشيرت نصف كُم باللون الاسود الذى يبرز جمالها، وبنطال جينز يبرز عن أناقتها، كما اختارت تسريحة الشعر الانسيابية الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها الأنيقة، نالت إعجاب متابعيها".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سوار النجار في المكياج على اللون البينك الناعم للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك والماسكارا السوداء.

وكتبت سوار معلقة علي الصورة: "وراء كل امراءة عظيمة انكساراتها ومعاركها وخوفها وصمتها واحلامها وطموحاتها وحقيقتها ونفسها ???????? انتم ايه رايكم بقى ???????? #سوار #سوارالنجار #انستجرام #مشاعر #مصر #تونس"

وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

دخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.

ويتناول الفيلم الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.