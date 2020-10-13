قائمة كاملة بجوائز مهرجان مالمو للسينما العربية

اختتمت أمس فعاليات الدورة الـ10 من مهرجان مالمو للسينما العربية والتى أقيمت بشكل محدود فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، واعتمدت على التواصل افتراضيا مع عدد كبير من صناع الأفلام. وألقى مؤسس ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي كلمة ختامية شكر فيها جميع المشاركين، وأبدى سعادته بالنجاح الواضح الذي حققته الدورة رغم تحديات جائحة فيروس كورونا التي أثرت على كافة القرارات التنظيمية. كما كشف إن المهرجان سيشهد تغييرات بداية من الدورة الحادية عشر، والتي تقرر أن يغير المهرجان موعده انطلاقًا منها، لتقام الدورة خلال الفترة بين 2 و7 أبريل 2021. وبداية من الدورة القادمة سيتم تغيير اسم البرنامج المخصص للصناع (سوق و منتدى مهرجان مالمو) ليصير "أيام مالمو لصناعة السينما".

مسابقة الأفلام الطويلة (لجنة التحكيم: أنيكا جوستافسون، درة بوشوشة، راسموس بريندستورب) جائزة أحسن فيلم روائي (20 ألف كرون سويدي): "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي – تونس، فرنسا، لبنان، قطر جائزة أحسن فيلم وثائقي (15 ألف كرون سويدي): "الحديث عن الأشجار" إخراج صهيب قسم الباري – السودان، فرنسا، تشاد، ألمانيا، قطر جائزة أحسن إخراج: المخرج السوداني أمجد أبو العلاء عن فيلم "ستموت في العشرين" – السودان، فرنسا، مصر، ألمانيا، النرويج، قطر جائزة أحسن سيناريو: المؤلفة نادين شمس عن فيلم "لما بنتولد" إخراج تامر عزت – مصر جائزة أحسن ممثل: محمد حاتم عن فيلم "لما بنتولد" إخراج تامر عزت – مصر جائزة أحسن ممثلة: نجلاء بن عبد الله عن فيلم "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي – تونس، فرنسا، لبنان، قطر تنويه خاص لفيلم "المرشحة المثالية" إخراج هيفاء المنصور – السعودية، ألمانيا جائزة الجمهور مقدمة من مدينة مالمو بقيمة 25 ألف كرون سويدي الحديث عن الأشجار" إخراج صهيب قسم الباري – السودان، فرنسا، تشاد، ألمانيا، قطر مسابقة الأفلام القصيرة (لجنة التحكيم: إنصاف وهيبة، قتيبة الجنابي، محمد زين الدين) جائزة أحسن فيلم قصير (15 ألف كرون سويدي): فيلم "والله تستاهل يا قلبي" إخراج لمياء إدريس – مصر جائزة لجنة التحكيم الخاصة (10 ألف كرون سويدي): فيلم "ثلاثة مخارج منطقية" إخراج مهدي فليفل – لبنان، الدنمارك، المملكة المتحدة تنويه خاص لفيلم أمي إخراج سمير جعجع – لبنان، قطر تنويه خاص لفيلم فخ إخراج ندى رياض – مصر، ألمانيا

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